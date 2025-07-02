🚗 Появятся новые основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям: Совфед одобрил закон-2025

Если у водителя найдут новое заболевание или ограничение к управлению автомобилем – его отправят на обследование или лечение.

2 июля 2025 Совет Федерации одобрил подготовленные кабмином изменения в законы о безопасности дорожного движения и о персональных данных.

Теперь водителей будут отправлять на медобследование или лечение, если выявят признаки заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, не замеченные ранее. Если водитель откажется – права аннулируют.

Если болезнь найдут на медкомиссии, медосмотре или при оказании водителю медпомощи, медицинская организация пришлет водителю и МВД уведомление о том, что он должен пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.

Это можно будет сделать в медорганизациях, у которых есть лицензия на оказание таких услуг. Срок — три месяца с момента получения уведомления. После этого электронное медицинское заключение разместят в федреестре и сообщат об этом в МВД.

Если противопоказания к управлению ТС подтвердятся – данные занесут в базу данных Минздрава. Сведения об этом автоматически поступят в ГАИ, и права будут аннулированы.

Вернуть их можно будет после получения справки об отсутствии противопоказаний.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.