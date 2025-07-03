Роструд ответил на вопросы о проведении инструктажей по охране труда
Роструд рассказал, с кем и когда нужно проводить инструктаж по охране труда.
Инструктаж бывает:
вводным;
на рабочем месте (первичным, повторным, внеплановым);
целевым.
Его проводят со всеми, кого принимают на работу, а также:
с работниками, командированными из других компаний;
сторонними работниками, которые трудятся на выделенном участке;
со студентами-практикантами.
Внеплановый инструктаж проводится в случаях:
изменений в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;
изменений должностных/функциональных обязанностей работников, связанных с производством, влияющих на безопасность труда;
изменений НПА с требованиями охраны труда, затрагивающих непосредственно трудовые функции работника, а также при изменениях ЛПА по охране труда;
выявления дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и оценки профрисков, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;
требования должностных лиц федеральной инспекции труда;
аварий и несчастных случаев на производстве;
перерыва в работе более 60 календарных дней;
решения работодателя.
Повторный инструктаж проводят не реже одного раза в 6 месяцев. Но если работник выполняет работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда – то не реже одного раза в 3 месяца.
Инструктаж завершается обязательной проверкой знаний требований охраны труда.
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