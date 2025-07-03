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Обучение охране труда

Роструд ответил на вопросы о проведении инструктажей по охране труда

Проводить инструктаж нужно со всеми работниками и стажерами, а потом проверять знания требований охраны труда.

Роструд рассказал, с кем и когда нужно проводить инструктаж по охране труда.

Инструктаж бывает:

  • вводным;

  • на рабочем месте (первичным, повторным, внеплановым);

  • целевым.

Его проводят со всеми, кого принимают на работу, а также:

  • с работниками, командированными из других компаний;

  • сторонними работниками, которые трудятся на выделенном участке;

  • со студентами-практикантами.

Внеплановый инструктаж проводится в случаях:

  • изменений в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

  • изменений должностных/функциональных обязанностей работников, связанных с производством, влияющих на безопасность труда;

  • изменений НПА с требованиями охраны труда, затрагивающих непосредственно трудовые функции работника, а также при изменениях ЛПА по охране труда;

  • выявления дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и оценки профрисков, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

  • требования должностных лиц федеральной инспекции труда;

  • аварий и несчастных случаев на производстве;

  • перерыва в работе более 60 календарных дней;

  • решения работодателя.

Повторный инструктаж проводят не реже одного раза в 6 месяцев. Но если работник выполняет работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда – то не реже одного раза в 3 месяца.

Инструктаж завершается обязательной проверкой знаний требований охраны труда.

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