Роструд ответил на вопросы о проведении инструктажей по охране труда

Проводить инструктаж нужно со всеми работниками и стажерами, а потом проверять знания требований охраны труда.

Роструд рассказал, с кем и когда нужно проводить инструктаж по охране труда.

Инструктаж бывает:

вводным;

на рабочем месте (первичным, повторным, внеплановым);

целевым.

Его проводят со всеми, кого принимают на работу, а также: с работниками, командированными из других компаний;

сторонними работниками, которые трудятся на выделенном участке;

со студентами-практикантами.

Внеплановый инструктаж проводится в случаях:

изменений в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

изменений должностных/функциональных обязанностей работников, связанных с производством, влияющих на безопасность труда;

изменений НПА с требованиями охраны труда, затрагивающих непосредственно трудовые функции работника, а также при изменениях ЛПА по охране труда;

выявления дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и оценки профрисков, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

требования должностных лиц федеральной инспекции труда;

аварий и несчастных случаев на производстве;

перерыва в работе более 60 календарных дней;

решения работодателя.

Повторный инструктаж проводят не реже одного раза в 6 месяцев. Но если работник выполняет работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда – то не реже одного раза в 3 месяца.

Инструктаж завершается обязательной проверкой знаний требований охраны труда.