🚶 Штраф за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетних предлагают поднять в два раза

2 июля 2025 года в Госдуму внесен законопроект об усилении ответственности водителей и организаторов перевозок.

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект о повышении штрафов за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетних. Для этого внесут изменения в ст. 11.33 КоАП.

В 2021 году уже установили административную ответственность за такие нарушения, но в СМИ регулярно появляются новости о том, что детей или людей с инвалидностью без сопровождающих принудительно высаживают водители или кондукторы. Такое случалось из-за неоплаты проезда, в том числе по причине технического сбоя. Были случаи, когда их высаживали на трассе или в мороз.

«Совершенно очевидно, что действующий размер ответственности не заставляет нарушителей закона задуматься о последствиях своих действий. В связи с чем предлагается размер такой ответственности для водителей и должностных лиц общественного транспорта повысить в 2 раза, а также ввести ответственность для юридических лиц, которые и являются организаторами перевозок, и обязаны обеспечивать их безопасность и соблюдение требований закона своими сотрудниками», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что штраф составит:

для водителей — 10 000 рублей (вместо 5 000);

для должностных лиц – от 40 000 до 60 000 (сейчас от 20 000 до 30 000).

для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.