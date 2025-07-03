Глава Сбера не увидел преимуществ цифрового рубля

По мнению Германа Грефа, для предпринимателей, физлиц и банков нет особых преимуществ в применении цифрового рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что не понимает, зачем цифровой рубль нужен физлицам, бизнесу и даже банкам. По его мнению, все функции новой формы валюты есть у безналичного расчета в рублях.

«Я как физическое лицо не понимаю, зачем мне нужен цифровой рубль. Как представителю банка и предприятия тоже не очень хорошо понимаю. Все что может дать цифровой рубль, у нас уже есть безналичный расчет», — заявил Герман Греф.

Также он добавил, что несмотря на прогресс, цифровизация и применение нейросетей пока что охватывает небольшое число секторов. Сейчас большинство предприятий далеки от применения искусственного интеллекта.

Недавно мы писали, что участники пилотного проекта-2025 открыли 2,5 тысячи кошельков на платформе цифрового рубля.