Минюст улучшит законодательство в сфере третейского разбирательства: законопроект-2025
Минюст подготовил проект закона, которым планирует создать благоприятные условия для повышения эффективности разрешения споров в рамках третейского разбирательства и укрепить статус России в качестве проарбитражной юрисдикции, сообщает Минюст.
Законопроект предлагает:
внедрить механизм принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых третейскими судами по спорам, администрируемым постоянно действующими арбитражными учреждениями (ПДАУ);
закрепить, что госсуды будут рассматривать заявления о принудительном исполнении решения третейского суда без проведения предварительного судебного заседания;
расширить практику использования электронного документооборота между ПДАУ и госсудами при их контроле и содействии третейскому разбирательству;
разрешить использовать электронный адрес компании для уведомления сторон спора в третейском разбирательстве;
ограничить рассмотрение споров ad hoc (по конкретным случаям) — по делам, решения по которым влекут внесение изменений в юридически значимые реестры.
Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
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