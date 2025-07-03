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Обзор судебной практики

Минюст улучшит законодательство в сфере третейского разбирательства: законопроект-2025

Предлагается внедрить механизм принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых третейскими судами по спорам, администрируемым постоянно действующими арбитражными учреждениями.

Минюст подготовил проект закона, которым планирует создать благоприятные условия для повышения эффективности разрешения споров в рамках третейского разбирательства и укрепить статус России в качестве проарбитражной юрисдикции, сообщает Минюст.

Законопроект предлагает:

  • внедрить механизм принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых третейскими судами по спорам, администрируемым постоянно действующими арбитражными учреждениями (ПДАУ);

  • закрепить, что госсуды будут рассматривать заявления о принудительном исполнении решения третейского суда без проведения предварительного судебного заседания;

  • расширить практику использования электронного документооборота между ПДАУ и госсудами при их контроле и содействии третейскому разбирательству;

  • разрешить использовать электронный адрес компании для уведомления сторон спора в третейском разбирательстве;

  • ограничить рассмотрение споров ad hoc (по конкретным случаям) — по делам, решения по которым влекут внесение изменений в юридически значимые реестры.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.

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