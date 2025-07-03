Минюст улучшит законодательство в сфере третейского разбирательства: законопроект-2025

Минюст подготовил проект закона, которым планирует создать благоприятные условия для повышения эффективности разрешения споров в рамках третейского разбирательства и укрепить статус России в качестве проарбитражной юрисдикции, сообщает Минюст.

Законопроект предлагает:

внедрить механизм принудительного исполнения обеспечительных мер , принятых третейскими судами по спорам, администрируемым постоянно действующими арбитражными учреждениями (ПДАУ);

закрепить, что госсуды будут рассматривать заявления о принудительном исполнении решения третейского суда без проведения предварительного судебного заседания ;

расширить практику использования электронного документооборота между ПДАУ и госсудами при их контроле и содействии третейскому разбирательству;

разрешить использовать электронный адрес компании для уведомления сторон спора в третейском разбирательстве;

ограничить рассмотрение споров ad hoc (по конкретным случаям) — по делам, решения по которым влекут внесение изменений в юридически значимые реестры.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.