Минтруд: увеличивать квоты на иностранных работников в 2025 году не будут

Минтруд в 2025 году не планирует увеличивать квоты на иностранную рабочую силу, а будет развивать механизм организованного набора. Для этого в ближайшее время в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Квота определяется на год соответствующим актом Правительства. Внутри этих 235 тысяч, определенных квотой, был заложен некоторый резерв, который позволяет внутри года перераспределять квоту между регионами и предприятиями. Необходимости увеличения квот в текущем году пока не видим», — сказал Котяков.

Он считает, что переводить кадровую потребность в потенциальный объем квот или потребность в мигрантах нельзя.

«Работа над покрытием нехватки рабочей силы носит комплексный характер. Но для нас абсолютным приоритетом является закрытие потребности за счет внутренних трудовых ресурсов. И уже во вторую очередь — можно говорить о привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа. При этом нам необходимо в принципе изменить подходы к привлечению иностранной рабочей силы. И такая работа ведется», — добавил министр.

Речь идет о повышении адресности привлечения иностранной рабочей силы, уточнил Котяков.

«Необходимо отдавать приоритет не абстрактным работникам, а сотрудникам, которые приезжают под конкретное рабочее место. Сейчас мы разрабатываем совместно с Минцифры и другими коллегами новый порядок», — отметил он.

Он добавил, что часть законодательных инициатив уже принята Госдумой, еще часть в ближайшее время примет Правительство и внесет в парламент.

Речь идет об организованном наборе. Такой законопроект был подготовлен в 2024 году, но отправлен на доработку.