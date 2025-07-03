❗ Минимальный срок владения жилым помещением для НДФЛ исчисляется с момента начала владения первой долей

По Гражданскому кодексу изменение состава собственников, в том числе переход имущества к одному из участников общей долевой собственности, не влечет для него прекращения права собственности на имущество.

С какого момента исчисляется срок владения квартирой, которая приобреталась долями, разъяснила замначальника камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 УФНС по Смоленской области Марина Буравова.

Момент возникновения права собственности у участников общей долевой собственности на квартиру — это не дата повторного получения свидетельства о праве собственности на имущество в связи с изменением состава собственников и долей на квартиру, а момент первоначальной госрегистрации права собственности на данную квартиру.

«Для целей применения ст. 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации минимальный предельный срок владения жилым помещением исчисляется с момента начала владения первой долей. При этом не имеет значения, речь идет о продаже, дарении или приватизации», — подчеркнула спикер.

Ранее мы писали, что доход от продажи нежилого помещения, которое использовалось в бизнесе, облагается НДФЛ независимо от срока владения.