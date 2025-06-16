Доход от продажи нежилого помещения, которое использовалось в бизнесе, облагается НДФЛ независимо от срока владения

Освобождение от НДФЛ не распространяется на доходы физлиц от продажи имущества, которое использовалось в предпринимательской деятельности.

Минфин разъяснил, нужно ли платить НДФЛ при продаже нежилого помещения, которое использовалось в предпринимательской деятельности.

В письме от 24.04.2025 № 03-04-05/41400 указано, что доходы, не облагаемые НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК. Например, освобождены от налога доходы физлиц за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимости с учетом особенностей, установленных в ст. 217.1 НК.

Но освобождение от НДФЛ не распространяется на доходы физлиц от продажи имущества, используемого в предпринимательской деятельности – кроме жилья и транспортных средств.

Таким образом, если нежилое помещение использовали в предпринимательской деятельности, то доходы от его продажи облагаются НДФЛ независимо от срока владения.