Минфин: дробление бизнеса не увеличилось от введения НДС на УСН

Предприниматели в 2025 году не стали массово дробить бизнес, чтобы уйти от уплаты НДС на упрощенке.

С января по май 2025 года Минфин не заметил увеличения случаев дробления бизнеса, при этом оправдались ожидания по дополнительным поступления НДС от бизнеса на УСН.

«Еще раз отмечу, что по итогам первых пяти месяцев мы не видим увеличения случаев дробления бизнеса. Ожидания, которые мы закладывали по поступлениям НДС, реализуются», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям».

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с оборотом больше 60 млн рублей обязан платить НДС. Предприниматели могут выбрать стандартную ставку (20%, 10% или 0% в зависимости от операций) с правом на получение вычетов или пониженные ставки (5%, 7%) без вычета.

Недавно мы писали, что упрощенцы не платят НДС в том месяце, когда превысили лимит 60 млн. Право на освобождение от НДС теряется с 1-го числа именно следующего месяца после превышения.