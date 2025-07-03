😮 Минтруд не будет уменьшать количество праздничных дней
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что менять структуру рабочих и праздничных дней не будут. Люди привыкли к длинным выходным и выстраивают под них свои графики.
«На мой взгляд, у нас сегодня достаточно сбалансированная структура рабочего времени и выходных праздничных дней. Люди привыкли к традиционным новогодним праздникам, достаточно большому количеству выходных дней на майские праздники. Под это многие выстраивают свои графики личные, семейные, отдых, поездки», — сказал Котяков.
Так он ответил на вопрос о том, не уменьшат ли количество праздничных дней, учитывая низкую производительность труда.
Котяков напомнил, что перечень праздников и выходных определен Трудовым кодексом, а 31 декабря — это фактически не праздник.
«Но с учетом того, что у нас в рамках действующего законодательства есть возможность переносить отдельные дни внутри года, мы традиционно стараемся, чтобы 31 декабря был выходным. Чтобы люди могли подготовиться к встрече Нового года, а для многих это в первую очередь значит собрать традиционный теплый семейный стол», — пояснил министр.
Он добавил, что есть другие резервы роста производительности, нежели просто увеличение количества рабочего времени.
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Комментарии6
Он этот календарь видел? Где он там баланс увидел? Где там большое количество выходных на майские?
Бог с ним с 31 декабря. Если с новогодних дней половину убрать выходных можно 30 и 31 сделать выходными.
Зачем вообще столько праздников? Бизнес должен работать. Я бы вообще праздники уменьшил, а увеличил бы отпуска. Пусть отдыхают равномерно в течение года
А министры-депутаты хотят отдыхать. После тяжелого трудового года. Т.с. развеяться.
@indiebeer, тогда некоторые люди в нашей стране вообще перестанут отдыхать! Не все используют отпуска как того требует законодательство. Некоторые в силу "объективных причин" годами не бывают в отпусках...
А большинство бухгалтеров проводят свои отпуска с телефоном возле уха и ноутбуком подмышкой. В новогодние каникулы и длинные праздники федеральные межбанковские рейсы ЦБ не проводятся и тем самым "дают финансовым работникам отдохнуть".
@Клaрк, ну и пусть работают. Это не повод не увеличивать отпуска
Если бы отчеты и платежи переносили на количество праздников! а то 11-12 января выходим и до 25го надо кучу налогов сдать, при этом еще денег собрать, чтобы их оплатить + зарплату за 1 половину месяца