😮 Минтруд не будет уменьшать количество праздничных дней

В России достаточно сбалансированная структура рабочего времени, люди к ней привыкли.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что менять структуру рабочих и праздничных дней не будут. Люди привыкли к длинным выходным и выстраивают под них свои графики.

«На мой взгляд, у нас сегодня достаточно сбалансированная структура рабочего времени и выходных праздничных дней. Люди привыкли к традиционным новогодним праздникам, достаточно большому количеству выходных дней на майские праздники. Под это многие выстраивают свои графики личные, семейные, отдых, поездки», — сказал Котяков.

Так он ответил на вопрос о том, не уменьшат ли количество праздничных дней, учитывая низкую производительность труда.

Котяков напомнил, что перечень праздников и выходных определен Трудовым кодексом, а 31 декабря — это фактически не праздник.

«Но с учетом того, что у нас в рамках действующего законодательства есть возможность переносить отдельные дни внутри года, мы традиционно стараемся, чтобы 31 декабря был выходным. Чтобы люди могли подготовиться к встрече Нового года, а для многих это в первую очередь значит собрать традиционный теплый семейный стол», — пояснил министр.

Он добавил, что есть другие резервы роста производительности, нежели просто увеличение количества рабочего времени.

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