Депутаты предлагают сократить рабочий день в пятницу на уровне закона (ТК РФ)
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Авторы инициативы – группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени, — говорится в пояснительной записке.
В проекте указано, что сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневке законодательством не предусмотрено. Но и запрета на такое сокращение нет, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели.
Депутаты пишут, что многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу при пятидневной рабочей неделе, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели.
Они считают, что сокращенный рабочий день по пятницам влияет на удовлетворенность работников, поскольку работники мотивированы выполнить больше задач за короткое время.
Сегодня примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час, при этом сокращенный день в пятницу – это инструмент мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда, считает Ярослав Нилов.
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Комментарии25
да москва и так уже с обеда по пятницам не работает никто, все в пробках стоят
потрясающая самоуверенность - откуда они знают, что это мотивирует работников? просто пробки в москве начнутся на час раньше
закончатся они тоже на час раньше ))
лет 7 назад на большом перекрестке недалеко от дома решили убрать светофор (собирались пробки) и прокопать тоннель. года два копали, потратили явно больше миллиарда. результат - пробка переместилась в тоннель, потому что следующие два перекрестка со светофорами были в 300 м после выезда из тоннеля. наверное, такое место заколдованное
Я правильно понимаю, что какой-то другой рабочий день в неделе будет длиннее, если продолжительность в 40 часов должна быть соблюдена?
обед 48 минут
@В Виктория, извращение!
@В Виктория, так мало) За счет кофепития 12 минут срежут?
@Ирина Е, и это еще округление от 47 минут 47 секунд😏
@Владислав Савушкин, будем пить залпом
@В Виктория, они не оставляют нам выбора
@Ирина Е, совсем не извращение. Так было на многих крупных предприятиях ссср. за счет 12 минут каждый день - пятница на 1 час короче.
8ч12мин*4+7ч12 мин*1=40ч
@Ирина Е, извращение - не извращение, но у нас много где так)
На некоторых предприятиях просто каждый день короче на полчаса за счёт того, что обед 30 минут
На одном заводе вообще классно: обед 45 минут, рабочий день короче на 15 минут, ещё и пятница короче на час 15)