Депутаты предлагают сократить рабочий день в пятницу на уровне закона (ТК РФ)

Сейчас сокращение рабочего дня не запрещено, но и не закреплено законодательно.

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Авторы инициативы – группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени, — говорится в пояснительной записке.

В проекте указано, что сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневке законодательством не предусмотрено. Но и запрета на такое сокращение нет, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели.

Депутаты пишут, что многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу при пятидневной рабочей неделе, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели.

Они считают, что сокращенный рабочий день по пятницам влияет на удовлетворенность работников, поскольку работники мотивированы выполнить больше задач за короткое время.

Сегодня примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час, при этом сокращенный день в пятницу – это инструмент мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда, считает Ярослав Нилов.

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