Исследование: повышение НДФЛ сократит прирост доходов россиян на 0,4%

Пятиступенчатая шкала НДФЛ замедлит темпы роста доходов, а значит сократится потребление некоторых товаров и услуг, что повлияет на ВВП страны.

В Высшей школе экономике подсчитали, что переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы роста дохода россиян на 0,4%.

Авторы исследования уточняют, что увеличение налоговой нагрузки не сказывается на самом балансе денежных доходов, расходов и сбережений. Однако изменения могут привести к тому, что сократится потребление отдельных видов товаров и услуг, вырастут расходы на обязательные платежи и взносы. Об этом пишет «Коммерсант».

Сокращение потребления замедлит рост ВВП. Сейчас около половины ВВП приходится на потребление домашних хозяйств — это 98,3 трлн рублей или 49,6% ВВП в 2024 году. Вклад частного спроса вырос на 4,3%, а в 2023 году — на 4,1%.

В начале 2025 года замедлился рост выплат сотрудникам крупных и средних предприятий. В марте 2025 он остановился: средний заработок составил 98 тыс. рублей в месяц. В реальном выражении цифра такая же, как и в 2024 году.

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