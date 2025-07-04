Исследование: повышение НДФЛ сократит прирост доходов россиян на 0,4%
В Высшей школе экономике подсчитали, что переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы роста дохода россиян на 0,4%.
Авторы исследования уточняют, что увеличение налоговой нагрузки не сказывается на самом балансе денежных доходов, расходов и сбережений. Однако изменения могут привести к тому, что сократится потребление отдельных видов товаров и услуг, вырастут расходы на обязательные платежи и взносы. Об этом пишет «Коммерсант».
Сокращение потребления замедлит рост ВВП. Сейчас около половины ВВП приходится на потребление домашних хозяйств — это 98,3 трлн рублей или 49,6% ВВП в 2024 году. Вклад частного спроса вырос на 4,3%, а в 2023 году — на 4,1%.
В начале 2025 года замедлился рост выплат сотрудникам крупных и средних предприятий. В марте 2025 он остановился: средний заработок составил 98 тыс. рублей в месяц. В реальном выражении цифра такая же, как и в 2024 году.
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Комментарии1
Крупных и средних предприятий? 98 тыс.?!
Тогда какого лешего нам в одну из компаний, где работает 4 человека и которая является микропредприятием доблестные налоговики шлют требования дать пояснения почему выплаты менее 163 тыс.?!