Ретейлеры объединились против скидок на Wildberries и Ozon

Чтобы не допустить монополизации рынка крупнейшими маркетплейсами, компании предлагают ограничить их инвестиции в скидки на товары.

Представители ретейла простят власти включить в окончательную версию законопроекта о платформенной экономике ограничения инвестиций маркетплейсов в скидки на товары.

Участники рынка требуют ограничить объем инвестиций в скидки в течение года до 10% общего оборота товаров за предыдущий год. В противном случае это приведет к монополизации рынка, росту цен на товары и приостановке бизнеса других продавцов. Об этом пишет РБК.

Документ подписали представители X5 Group, «Лента», «Магнит», «Бристоль» и «Красное & Белое», «М.Видео-Эльдорадо», «Детский Мир», ДНС, а также «Яндекс Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и сервис доставки еды «Купер».