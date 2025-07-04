🛃 Володин рекомендует бизнесу уже сейчас заменить иностранные вывески на русскоязычные
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил компаниям и ИП, у которых на вывесках есть иностранные слова, уже сейчас заменить их на русскоязычные, не дожидаясь пока вступят положения федерального закона от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ.
Согласно документу, с 1 марта 2026 года информация на вывесках, табличках и указателях должна быть на русском языке (может дублировать на языках народов России). Кроме того, в рекламе нельзя использовать иностранные слова и выражения, а жилые комплексы можно называть только с использованием кириллицы.
«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — сказал Вячеслав Володин.
Также он добавил, что бизнес, в том числе иностранный, который работает в РФ, должен уважать русский язык и местную культуру.
Комментарии1
Он так с каждым законом будет?
Закон вводится с .... определённой даты. А он с трибуны после каждого будет проводить ещё одно заседание - ну вы там давайте, хоть и вступает через.... но можете его применять уже сегодня!
А можно в таком же формате.... про новые выплаты, например, попросить?
Вот вводятся они или существующие увеличиваются с 01 января будущего.
И тут так же - ну а чего ждать? Давайте уже сразу и начнём выплачивать прямо сегодня!
Так можно?