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🛃 Володин рекомендует бизнесу уже сейчас заменить иностранные вывески на русскоязычные

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который разрешает вывески только на русском языке. Предпринимателям рекомендуют заменить таблички заранее.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил компаниям и ИП, у которых на вывесках есть иностранные слова, уже сейчас заменить их на русскоязычные, не дожидаясь пока вступят положения федерального закона от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года информация на вывесках, табличках и указателях должна быть на русском языке (может дублировать на языках народов России). Кроме того, в рекламе нельзя использовать иностранные слова и выражения, а жилые комплексы можно называть только с использованием кириллицы.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — сказал Вячеслав Володин.

Также он добавил, что бизнес, в том числе иностранный, который работает в РФ, должен уважать русский язык и местную культуру.

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Он так с каждым законом будет?

    Закон вводится с .... определённой даты. А он с трибуны после каждого будет проводить ещё одно заседание - ну вы там давайте, хоть и вступает через.... но можете его применять уже сегодня!

    А можно в таком же формате.... про новые выплаты, например, попросить?

    Вот вводятся они или существующие увеличиваются с 01 января будущего.

    И тут так же - ну а чего ждать? Давайте уже сразу и начнём выплачивать прямо сегодня!

    Так можно?

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