🛃 Володин рекомендует бизнесу уже сейчас заменить иностранные вывески на русскоязычные

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который разрешает вывески только на русском языке. Предпринимателям рекомендуют заменить таблички заранее.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил компаниям и ИП, у которых на вывесках есть иностранные слова, уже сейчас заменить их на русскоязычные, не дожидаясь пока вступят положения федерального закона от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года информация на вывесках, табличках и указателях должна быть на русском языке (может дублировать на языках народов России). Кроме того, в рекламе нельзя использовать иностранные слова и выражения, а жилые комплексы можно называть только с использованием кириллицы.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — сказал Вячеслав Володин.

Также он добавил, что бизнес, в том числе иностранный, который работает в РФ, должен уважать русский язык и местную культуру.