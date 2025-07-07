Для банков могут ввести оборотные штрафы за нарушение прав потребителей
Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает дать Центробанку право взыскивать с кредитных организаций штраф до 1% капитала за нарушение прав потребителей при кредитовании.
Сейчас максимальный размер штрафа для банков за нарушение законодательства составляет 1 млн руб. Такая мера не оказывает должного воздействия на крупные банки, считают авторы инициативы.
«При проведении проверки в деятельности банка было выявлено 22 тысячи случаев неправильного расчета полной стоимости кредита (ПСК)», — указано в поясительной записке.
Так, один из банков предлагал потребителям кредиты с ПСК выше ограничения Центробанка: выявлено более 100 случаев. В другом нашли более 1 000 договоров с ПСК, превышающей ее предельный размер, пишут депутаты. Во всех случаях банки оштрафовали на максимальную сумму 1 миллион рублей.
Законопроект предусматривает оборотные штрафы в размере:
до 0,1% размера собственных средств — за первое нарушение;
до 1% — за неисполнение предписания ЦБ в установленный срок.
Размер штрафа будут устанавливать с учетом выгоды, полученной банком.
Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
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