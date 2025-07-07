🤰 СФР: пособие по беременности и родам можно получить дважды

Женщина-ИП может заранее подать заявление в Соцфонд и заплатить добровольные страховые взносы. В то же время как наемная работница она получит пособие по БиР по умолчанию от работодателя.

Женщины, которые помимо основной работы зарегистрированы как ИП, могут получить пособие по беременности и родам по этим двум основаниям, сообщает СФР. То есть дважды.

Пособие платят один раз сразу за 140, 156 или 194 дня отпуска по беременности и родам.

Что нужно сделать ИП, чтобы получить пособие:

отправить заявление в СФР о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию;

уплатить добровольные страховые взносы до 31 декабря. В 2025 году это 7 809,12 рублей без учета районного коэффициента.

Пособие по беременности и родам можно будет получить, если страховые взносы были внесены в году, который предшествовал году выхода в декрет. То есть, если больничный по беременности и родам открыт в 2025 году, пособие выплатят, если страховые взносы платили до 31 декабря 2024.

Пособие для ИП рассчитывается из МРОТ.

Трудоустроенные женщины получают пособие во время отпуска по беременности и родам, который предоставляет работодатель. Выплату рассчитают из среднего заработка за два года до начала отпуска.

СФР особо отметил, чт по двум основаниям можно получить только пособие по беременности и родам. Выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет можно оформить только по одному из оснований.