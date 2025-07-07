На Всероссийской ярмарке трудоустройства обсудили, кого на рынке труда заменит ИИ

Технологии искусственного интеллекта помогают заместить часть трудовых функций, влияют на будущее изменение структуры занятости и на повышение производительности труда. Об этом рассказал замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин в ходе выступления на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

«Один из источников стабилизации спроса на труд — повышение производительности труда, и здесь основную роль играют новые технологии, в том числе — искусственный интеллект и роботизация. Их использование сегодня позволяет заместить часть трудовых функций, выполняемых административным, офисным, техническим персоналом. Это влияет на потенциальное будущее изменение структуры занятости. Конечно, в среднесрочном периоде мы не говорим о том, что профессии массово будут исчезать. Скорее в рамках существующих профессий будут существенно меняться некоторые процессы, функционал работников», — считает Платыгин.

HR-директор института AIRI Мария Звонарева уверена, что развитие ИИ приведет не только к повышению производительности труда, но и к трансформации рынка и созданию новых профессий.

«Искусственный интеллект берет на себя выполнение рутинных задач, повышая производительность труда, но благодаря его внедрению появляются и новые профессии: разработчики искусственного интеллекта, промт-инженеры и не только», — отметила Звонарева.

Но развитие сложных прорывных технологий невозможно без физической основы, добавила директор операционного управления персоналом в ГК «Элемент» Ангелина Моисеева. Можно написать гениальный код для умной лампочки на бумаге – но без чипа, корпуса и силового элемента она никогда не загорится, пояснила она.

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