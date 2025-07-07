Когда подавать сведения о стаже в СФР, как рассчитать отпускные с первого числа, зачем нужны бланки строгой отчетности: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 30 июня по 6 июля 2025 года.