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Когда подавать сведения о стаже в СФР, как рассчитать отпускные с первого числа, зачем нужны бланки строгой отчетности: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 30 июня по 6 июля 2025 года.

  1. Прием на работу иностранного студента: какие документы запрашивать. Мини-курс

  2. Когда сведения о страховом стаже в СФР нужно подать в течение 2025 года

  3. Бланки строгой отчетности: какие бывают и зачем нужны. Мини-курс

  4. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июнь 2025 года

  5. Отпуск начинается с первого числа: как рассчитать отпускные. Мини-курс

  6. Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году

  7. Счет 58 бухгалтерского учета: как с ним работать и какие проводки делать. Мини-курс

  8. ПБУ 18/02: порядок его применения на примерах. Инструкция для бухгалтера

  9. Пояснения по НДС в электронной форме: когда предоставлять и в какие сроки. Мини-курс

  10. НДС в 2025 году: сложные вопросы применения на УСН и ОСНО. Конспект вебинара с видео

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