В Госдуму внесли законопроект о борьбе «резиновыми» квартирами

С 2026 года регистрацию по месту жительства или месту пребывания хотят ограничить.

Депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об ограничении регистрации в жилых помещениях. Так хотят бороться с тысячами «резиновых квартир», где регистрируются сотни тысяч граждан, которые не намерены туда вселяться, а их реальное место жительства неизвестно.

Сейчас по закону собственники жилых помещений могут зарегистрировать у себя любое количество человек независимо от площади жилья.

«Законопроектом предлагается ограничить в жилых помещениях регистрацию по месту жительства или месту пребывания граждан или лиц без гражданства из расчета не более одного человека на шесть квадратных метров общей площади жилого помещения, за исключением членов семьи собственника жилого помещения», — говорится в пояснительной записке.

Также депутаты предлагают ограничить число размещенных в хостелах в многоквартирных домах – чтобы в них проживало не более одного человека на шесть квадратных метров.

Принятие таких норм позволит создать барьер для массовой фиктивной регистрации, повысит безопасность и качество жизни в многоквартирных домах, защитит права добросовестных граждан, а также поможет упорядочить миграционные процессы, добавляют авторы.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.