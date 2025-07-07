Госпошлины вырастут с 1 сентября 2025 года: в Госдуму уже внесли законопроект

Для мигрантов появятся новые госпошлины, вырастет плата за получение водительских прав и госномеров, а также за внесение информации в единую систему техосмотра автомобилей.

7 июля 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении размера госпошлин, связанных с миграционным учетом, регистрацией транспортных средств и с оборотом оружия.

Иностранцы будут должны платить пошлину за постановку на учет по месту пребывания. Также для них вырастет размер госпошлины за регистрацию по месту жительства. Сейчас иностранцы могут работать либо по разрешению на работу (если въезжают по визе) или по патенту (если въезжают без визы). Пошлина для получения разрешения на работу уже существует, а для получения патента — нет, поэтому власти хотят все разрешения обложить пошлиной, чтобы выровнять условия для разных категорий мигрантов.

В проекте также предлагают пересмотреть размеры пошлины за юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией транспортных средств и за совершение иных действий при оказании государственных услуг.

«Данные предложения обусловлены тем, что государственные пошлины за оказание услуг, связанных с регистрационными и иными учетами транспортных средств, и выдачу водительских удостоверений были установлены в 2014 году и с того момента не менялись», — сказано в пояснительной записке.

За получение водительских удостоверений предлагают увеличить госпошлину до 3-6 тыс. рублей. Автошколы начнут платить 15 тыс. рублей за получение заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

Также законопроект предполагает, что за внесение информации в единую систему техосмотра (ЕАИСТО) будут брать госпошлину. Ее удержат при оформлении диагностической карты по результатам осмотра транспортных средств. Кабмин считает, что такое решение не повлияет на стоимость грузоперевозок, потому что платить придется один раз при прохождении техосмотра, а не постоянно.

Недавно мы писали, что Минфин может повысить госпошлины для владельцев автомобилей.

Для усиления контроля за оружием правительство введет госпошлину за получение заключений:

о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям к гражданскому и служебному оружию;

о том, что пневматические винтовки, пистолеты, револьверов и патронов к ним не относятся к огнестрельному оружию.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не раньше, чем через месяц после официальной публикации.