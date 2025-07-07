Исследование: 59% россиян выступили против налога на тунеядство

Больше половины россиян против идеи ввести налог для тех, кто сознательно не работает. Однако только 13% признались, что тоже бы не работали, если бы у них была такая возможность.

ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что 59% россиян не поддерживают идею ввести налог для неработающего, но трудоспособного населения.

Каждый третий (33%) участник опроса скорее одобряет налог на тунеядство, а каждый десятый (8%) затрудняется с ответом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования.

Против налога выступают больше людей, рожденных в 2001 году и позднее, на них пришлось 76%. Поддержали идею 19%, а не смогли ответить 5%. Мнение поколения 1948-1697 годов рождения разделилось: 44% поддерживают налог для неработающих, 47% — нет, а 9% — не определились.

57% всех опрошенных признались, что отрицательно относятся к людям трудоспособного возраста, который сознательно выбрали не работать. Нейтрально их воспринимает 36%, поддерживают такое решение 4%, а 3% затруднились с ответом.

Только 13% заявили, что хотели бы жить и не работать, если бы у них была такая возможность. Причем 80% респондентов рассказали, что они бы работали при любом раскладе. Остальные не смогли дать однозначного ответа.

Управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов объяснил, что налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование, их не могут ввести произвольно. Если у человека нет работы, то он не получает экономический результат, а значит будет незаконно обязать его платить налоги без официального трудоустройства.