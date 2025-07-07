Минфин дал формулу расчета дохода при уменьшении уставного капитала: важна рыночная стоимость ценных бумаг и налоговая стоимость взноса участника

Налогооблагаемый доход акционера при уменьшении уставного капитала дочерней организации путем уменьшения номинальной стоимости акций определяется как рыночная стоимость полученного имущества минус налоговая стоимость части его взноса.

В письме от 27.05.2025 № 03-03-06/1/51864 Минфин разъяснил, как считать доход акционера в целях налога на прибыль в случае передачи дочерней организацией имущества при уменьшении уставного капитала (УК) путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Решением об уменьшении УК путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены (п. 3 ст. 29 закона № 208-ФЗ):

выплата всем акционерам денег;

и/или передача им эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юрлицом.

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества и имущественных прав, полученных в пределах вклада участником при уменьшении УК, выходе из организации либо распределении имущества ликвидируемой организации между ее участниками: подп. 4 п. 1 ст. 251 НК.

То есть в случае передачи дочерней организацией имущества при уменьшении ее УК путем уменьшения номинальной стоимости акций налогооблагаемый доход акционера будет определяться как: Рыночная стоимость полученного имущества минус Налоговая стоимость соответствующей части его взноса

При этом стоимость данного имущества участника, принимаемого к налоговому учету, определяется как стоимость этих ценных бумаг, учтенная при формировании налогооблагаемых доходов в соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 274 НК исходя из цены сделки с учетом положений о сделках между взаимозависимыми лицами: ст. 105.3 НК.

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