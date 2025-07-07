ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (2)
Отчетность

✅ Сроки сдачи ежемесячной отчетности организациями на ОСНО в 3 квартале 2025 года: таблица

В третьем квартале 2025 года бухгалтеру по общей системе налогообложения нужно каждый месяц сдавать три отчета.

Вот эта ежемесячная отчетность:

Вид отчета

Куда сдавать

Крайний срок сдачи

Персонифицированные сведения о физлицах — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@)

в ИФНС

  • 25 августа — за июль

  • 25 сентября — за август

Уведомления по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)

в ИФНС

  • 3 июля — по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2025;

  • 25 июля — по НДФЛ, удержанному с 01.07 по 22.07.2025;

  • 3 августа — по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2025;

  • 25 августа — по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2025, и страховым взносам за июль;

  • 3 сентября — по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2025;

  • 25 сентября — по НДФЛ, удержанному с 01.09 по 22.09.2025, и страховым взносам за август.

Сроки перечисления в бюджет: 7 июля (т. к. 05.07 выходной) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 5 сентября, 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п)

в СФР

Сдается:

  • на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

  • на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

  • не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

Также мы писали про организации на ОСНО: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.

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