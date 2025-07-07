📅 Организации на ОСНО: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками
Далее в таблице показаны сроки сдачи отчетности организаций, работающих на ОСНО, за 2 квартал 2025 года.
Вид отчетности
Крайний срок сдачи
Куда и как сдавать
Срок и порядок уплаты
Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)
25 июля
В налоговую инспекцию и только в электронном виде
НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).
Организации с освобождением по ст. 145 НК декларацию не сдают.
ЕФС-1 с разделом 2 (бывшая 4-ФСС)
25 июля
В Социальный фонд
Взносы на травматизм уплачивают, как и раньше, по 15-м числам
Декларация по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006, приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@)
25 июля.
В налоговую инспекцию
Не позднее 28 июля
Расчет по страховым взносам (КНД 1151111, приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024)
25 июля
В налоговую инспекцию
Взносы уплачивают по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных
6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024)
25 июля.
В налоговую инспекцию
—
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)
25 июл
В свою налоговую инспекцию.
Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
—
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)
30 июля.
В ИФНС
—
Уведомление на ЕНП об исчисленных за 2 квартал 2025 суммах по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)
Не позднее 25 июля
В ИФНС.
Сдается, если такие налоги обязаны уплачивать.
Не позднее 28 июля
Обратите внимание: серьезно изменились правила сдачи и сроки единой упрощенной декларации (ЕУД) — форма КНД 1151085. См. п. 2 ст. 80 НК.
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