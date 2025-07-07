Правительство подготовило законопроект о классификации информационных систем

Кабмин уточняет критерии отнесения информационных систем к государственным информсистемам (ГИС) и закрепляет их классификацию.

7 июля Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в закон № 149-ФЗ об информации и информационных технологиях, предусматривающий дополнительные меры нормативно-правового характера.

Документ конкретизирует критерии отнесения информационных систем к государственным. Вводится понятие «государственная информационная система», конкретизированы цели создания ГИС, разъясняются определения «государственная цифровая платформа», «государственный информационный ресурс» и «ведомственный сервис».

Кабмин предлагает установить закрытый перечень видов НПА, которые могут быть основанием для создания ГИС, а также закрепить виды ИС:

государственные (федеральные и региональные);

муниципальные;

ведомственные.

Также выделены информсистемы, которые нельзя отнести государственным, муниципальным и ведомственным.

Предусмотрена возможность использования ведомственных и иных систем для работы ГИС — с учетом таких же требований к защите информации, что и в государственных системах. Разработаны правовые условия, позволяющие госорганам привлекать к созданию и развитию ГИС подведомственные им учреждения. Такие работы можно будет выполнять в том числе за счет госсубсидий.

Операторов ГИС обяжут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Если закон примут, он вступит в силу через 90 дней с момента опубликования.

Уже запущенные информсистемы будут переведены в статус государственных, муниципальных или ведомственных согласно установленным критериям до 31 декабря 2026 года.