Правительство подготовило законопроект о классификации информационных систем
7 июля Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в закон № 149-ФЗ об информации и информационных технологиях, предусматривающий дополнительные меры нормативно-правового характера.
Документ конкретизирует критерии отнесения информационных систем к государственным. Вводится понятие «государственная информационная система», конкретизированы цели создания ГИС, разъясняются определения «государственная цифровая платформа», «государственный информационный ресурс» и «ведомственный сервис».
Кабмин предлагает установить закрытый перечень видов НПА, которые могут быть основанием для создания ГИС, а также закрепить виды ИС:
государственные (федеральные и региональные);
муниципальные;
ведомственные.
Также выделены информсистемы, которые нельзя отнести государственным, муниципальным и ведомственным.
Предусмотрена возможность использования ведомственных и иных систем для работы ГИС — с учетом таких же требований к защите информации, что и в государственных системах.
Разработаны правовые условия, позволяющие госорганам привлекать к созданию и развитию ГИС подведомственные им учреждения. Такие работы можно будет выполнять в том числе за счет госсубсидий.
Операторов ГИС обяжут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.
Если закон примут, он вступит в силу через 90 дней с момента опубликования.
Уже запущенные информсистемы будут переведены в статус государственных, муниципальных или ведомственных согласно установленным критериям до 31 декабря 2026 года.
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