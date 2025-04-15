Что такое аудит информационной системы: объясняем простыми словами

Для чего нужен IT-аудит

Оценка условий работы с персональными данными

Особую обеспокоенность у компаний вызывает утечка данных. Практически все компании, работающие с персональными данными, должны обеспечить их безопасность доступными мерами — проводить мероприятия по профилактике и устранению угроз, контролировать доступы сотрудников, использовать российские информационные базы (ст. 18, 18.1 и 19 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Внутренний контроль и аудит — это обязанность компаний, которые работают с данными клиентов, сотрудников, партнеров и других физлиц. Базы для хранения и обработки этих данных должны соответствовать требованиям безопасности и быть устойчивыми в случае кибератак и несанкционированного доступа.