Минюст предлагает упростить порядок освобождения от НДС товаров и услуг: законопроект-2025

Право утверждать списки товаров и услуг в целях льготного налогообложения могут передать отраслевым министерствам.

Минюст разработал законопроект, которым предлагает передать право устанавливать перечни товаров и услуг в целях льготного налогообложения профильным министерствам. Документ опубликован на портале проектов НПА.

Предусмотрена передача части полномочий Правительства в сфере законодательства ‎о налогах и сборах на уровень федеральных органов исполнительной власти.

Так, перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в РФ, освобождаемых от НДС при импорте, будет утверждать Минобрнауки. Для этого предлагается внести изменения в ст. 150 НК.

Минобразования будет утверждать перечень НИОКР, расходы на которые учитывают в базе налога на прибыль с применением коэффициента 2, – для этого внесут правки в ст. 262 НК.

Минфин будет утверждать перечень видов электронной, бытовой техники, приобретенных для перепродажи у физических лиц – неплательщиков НДС, в отношении которой применяется особый порядок расчета налоговой базы по НДС. Также Минфину передадут полномочия по установлению норм расходов на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых авто и мотоциклов для целей налога на прибыль, УСН и ЕСХН: ст. 26, ст. 346.5, ст. 346.16 НК.

Виды физкультурно-оздоровительных услуг, в отношении расходов на которые можно применять социальный налоговый вычет по НДФЛ, будет утверждать Минспорт.

Минюст считает, что передача таких полномочий министерствам повысит эффективность‎ их реализации и ускорит принятие управленческих решений.

Если закон примут, он вступит в силу ‎с 1 января 2026 года.