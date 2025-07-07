Минюст предлагает упростить порядок освобождения от НДС товаров и услуг: законопроект-2025
Минюст разработал законопроект, которым предлагает передать право устанавливать перечни товаров и услуг в целях льготного налогообложения профильным министерствам. Документ опубликован на портале проектов НПА.
Предусмотрена передача части полномочий Правительства в сфере законодательства о налогах и сборах на уровень федеральных органов исполнительной власти.
Так, перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в РФ, освобождаемых от НДС при импорте, будет утверждать Минобрнауки. Для этого предлагается внести изменения в ст. 150 НК.
Минобразования будет утверждать перечень НИОКР, расходы на которые учитывают в базе налога на прибыль с применением коэффициента 2, – для этого внесут правки в ст. 262 НК.
Минфин будет утверждать перечень видов электронной, бытовой техники, приобретенных для перепродажи у физических лиц – неплательщиков НДС, в отношении которой применяется особый порядок расчета налоговой базы по НДС.
Также Минфину передадут полномочия по установлению норм расходов на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых авто и мотоциклов для целей налога на прибыль, УСН и ЕСХН: ст. 26, ст. 346.5, ст. 346.16 НК.
Виды физкультурно-оздоровительных услуг, в отношении расходов на которые можно применять социальный налоговый вычет по НДФЛ, будет утверждать Минспорт.
Минюст считает, что передача таких полномочий министерствам повысит эффективность их реализации и ускорит принятие управленческих решений.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
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