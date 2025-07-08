🏆 ФНС: вычет за ГТО из зарплаты можно предоставлять сразу за весь год

С 2025 года россияне могут получить стандартный налоговый вычет по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО – 18 000 рублей. Обязательное условие – пройти диспансеризацию.

В 2025 году россияне могут воспользоваться налоговым вычетом при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации, напоминает ФНС.

Вычет предоставят в размере 18 000 рублей за год. Он распространяется на тех, кто выполнил нормативы испытаний ГТО и получил знак отличия или подтвердил уж полученный. Также для получения этого вычета придется пройти диспансеризацию.

Эти вычеты могут применять работодатели при выплате зарплаты и расчете НДФЛ по аналогии с другими стандартными вычетами.

Налоговый агент вправе применить такой вычет единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на его получение.

Какие документы нужны для вычета:

Удостоверение о вручении знака отличия. Справка о прохождении диспансеризации. Реквизиты банковского счета для зачисления денег.

Пример Если работник в июле 2025 года принесет работодателю документы, при выплате зарплаты в августе 2025 основная налоговая база будет уменьшена на указанный вычет в размере 18 000 рублей.

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