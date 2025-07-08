📅 Налогоплательщики, которые отчитались по форме 3-НДФЛ, должны уплатить налог до 15 июля 2025
Налоговики подсказали коды ОКТМО для новых регионов России и способы уплаты налога.
Налоговая служба по новым регионам напомнила о необходимости уплатить НДФЛ за 2024 год до 15 июля.
Эта обязанность есть у налогоплательщиков, которые должны были отчитаться о полученных доходах в декларации по форме 3-НДФЛ.
Налог можно заплатить через сервисы ФНС:
Также можно перечислить деньги в банках, через банкоматы, в почтовых отделениях связи.
Вне зависимости от региона постановки на учет платежи перечисляют по реквизитам единого счета Федерального казначейства:
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
Номер казначейского счета
03100643000000018500
ФНС указала, где узнать коды ОКТМО для новых регионов:
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