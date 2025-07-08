📅 Налогоплательщики, которые отчитались по форме 3-НДФЛ, должны уплатить налог до 15 июля 2025

Налоговики подсказали коды ОКТМО для новых регионов России и способы уплаты налога.

Налоговая служба по новым регионам напомнила о необходимости уплатить НДФЛ за 2024 год до 15 июля.

Эта обязанность есть у налогоплательщиков, которые должны были отчитаться о полученных доходах в декларации по форме 3-НДФЛ.

Налог можно заплатить через сервисы ФНС:

Также можно перечислить деньги в банках, через банкоматы, в почтовых отделениях связи.

Вне зависимости от региона постановки на учет платежи перечисляют по реквизитам единого счета Федерального казначейства:

Получатель Казначейство России (ФНС России) Номер казначейского счета 03100643000000018500

ФНС указала, где узнать коды ОКТМО для новых регионов: