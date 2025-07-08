ФНС сможет без суда взыскать 4,5 млн долгов уже в 2025 году

Чтобы вовремя узнать о налоговых долгах, нужно подключить уведомления на Госуслугах, иначе ФНС их спишет самостоятельно.

7 июля 2025 года правкомиссия одобрила ко второму чтению правительственный законопроект об упрощенном взыскании налоговой задолженности с физлиц без участия суда. Документ прошел первое чтение в марте 2025 года.

Уже в этом году ФНС сможет без суда взыскать долги с 4,5 млн россиян, пишут «Известия». Сначала должникам пришлют уведомление через Госуслуги или личный кабинет на сайте налоговой. У них будет 30 дней, чтобы подать возражение. Если реакции не будет, то деньги автоматически спишут со счетов, а если их не хватит, то в дело вступят приставы.

Если налоговая не примет возражение, то ей придется, как и раньше, обращаться в суд.

«На внесудебный порядок может перейти до 85% дел о взыскании налоговой задолженности с физлиц, поскольку у большинства из них, как правило, не бывает возражений», — сказал гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Сейчас внесудебное взыскание долгов действует только для компаний, но это собираются распространить и на физлиц, чтобы снизить нагрузку на суды и сэкономить бюджетные деньги.

Минфин считает, что отказ от судебной процедуры сократит расходы не только бюджета, но и россиян. Сейчас издержки увеличивают долг в среднем на 43% — с 30 тыс. рублей до 43 тыс. Задолженность растет из-за пеней, пошлины и исполнительского сбора.