🏋️♂️ Роструд: бухгалтерам крайне необходима производственная гимнастика
Роструд рассказал, для кого особенно полезна производственная гимнастика. Это профессии, которые связаны:
с малой подвижностью — секретарь, офисный работник;
выполнением монотонных задач и требуют точной координации и напряжения зрения — швея, рабочие конвейеров;
тяжелой физической работой — грузчики, строители, повара, шахтеры;
умственным трудом — бухгалтеры, учителя, программисты, инженеры, писатели.
Таким специалистам производственная гимнастика крайне необходима, уверяет ведомство.
И поясняет, что раньше перерывы в работе для оздоровления организма были широко распространены на предприятиях страны. Их постепенное внедрение в трудовой режим работника началось с 30-х годов прошлого века.
Тогда Правительство постановило, что «физическая культура должна быть всемерно использована как массовый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессиональным вредом производства».
Благодаря производственной гимнастике удалось:
увеличить производительность труда на 2-4%;
поддерживать высокий уровень трудоспособности граждан;
снизить частоту травматизма и производственного брака.
Физкультминутки разрабатывали ведущие медики СССР. Теперь производственная гимнастика активно внедряется современными компаниями. Популярность внутрикорпоративных спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников, ежегодно растет.
А вы готовы делать производственную гимнастику на работе? Делитесь ниже в комментариях.
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