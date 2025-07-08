🏋️‍♂️ Роструд: бухгалтерам крайне необходима производственная гимнастика

Физкультминутки увеличивают производительность труда, поддерживают трудоспособность и даже снижают травматизм.

Роструд рассказал, для кого особенно полезна производственная гимнастика. Это профессии, которые связаны:

с малой подвижностью — секретарь, офисный работник;

выполнением монотонных задач и требуют точной координации и напряжения зрения — швея, рабочие конвейеров;

тяжелой физической работой — грузчики, строители, повара, шахтеры;

умственным трудом — бухгалтеры, учителя, программисты, инженеры, писатели.

Таким специалистам производственная гимнастика крайне необходима, уверяет ведомство.

И поясняет, что раньше перерывы в работе для оздоровления организма были широко распространены на предприятиях страны. Их постепенное внедрение в трудовой режим работника началось с 30-х годов прошлого века.

Тогда Правительство постановило, что «физическая культура должна быть всемерно использована как массовый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессиональным вредом производства».

Благодаря производственной гимнастике удалось:

увеличить производительность труда на 2-4%;

поддерживать высокий уровень трудоспособности граждан;

снизить частоту травматизма и производственного брака.

Физкультминутки разрабатывали ведущие медики СССР. Теперь производственная гимнастика активно внедряется современными компаниями. Популярность внутрикорпоративных спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников, ежегодно растет.

А вы готовы делать производственную гимнастику на работе? Делитесь ниже в комментариях.

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