Миронов: МРОТ нужно поднять в три раза — до 60 тысяч рублей

По мнению депутата Сергея Миронова, МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. Его надо повышать.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тыс. рублей в месяц.

«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — сказал Миронов.

Также он прокомментировать цель Правительства повысить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей. Миронов считает, что по сравнению с ценами в магазинах «даже сегодня этого явно недостаточно».

Недавно мы писали, что к 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 тыс. рублей.