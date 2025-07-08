Миронов: МРОТ нужно поднять в три раза — до 60 тысяч рублей
По мнению депутата Сергея Миронова, МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. Его надо повышать.
Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тыс. рублей в месяц.
«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — сказал Миронов.
Также он прокомментировать цель Правительства повысить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей. Миронов считает, что по сравнению с ценами в магазинах «даже сегодня этого явно недостаточно».
Недавно мы писали, что к 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 тыс. рублей.
Комментарии5
ПОПУЛИСТ! ТЫ МЕНЯ НАЗЫВАЛА!
Классический вариант - фантазёр - тоже подходит
скорее ТРЕПЛО!
И опять ни слова о ценах!
А МРОТ хоть с завтрашнего дня можно сделать 100 тыщ - для росного счёта.
совсем огосдумел