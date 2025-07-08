⌚ ФНС нам ответила: минимальный срок применения НПД законом не установлен. Но вопросы остались

Оперативно встать на налоговый учет в качестве самозанятого и оперативно перестать быть плательщиком НПД можно через приложение «Мой налог».

3 июля 2025 года на «Клерке» вышла новость по информации из телеграм-чата ФНС о том, что можно побыть самозанятым и недолгое время: оформить на 2 месяца (ФНС спрашивали об этом сроке) и потом закрыть.

У новостной редакции «Клерка» возник логичный вопрос, который мы задали в чате ФНС 4 июля:

«Какой минимальный срок, на который можно стать самозанятым? Чтобы это не было расценено как серая схема оптимизации налогообложения?», — деликатно поинтересовался наш шеф-редактор.

Ответ налоговиков появился в понедельник 7 июля вечером. И он вполне ожидаемый: минимальный срок для применения специального налогового режима НПД нормами Федерального закона № 422-ФЗ не установлен.

Далее ФНС разъясняет общие правила постановки и снятия с учета в качестве самозанятого.

Датой снятия физлица с учета в качестве плательщика НПД является дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета.

Вторую часть вопроса про оптимизацию налогообложения ФНС ожидаемо не прокомментировала.

Там же в чате ФНС пользователь сразу дал дельный совет: «не крутите серые схемы, и все будет хорошо».

А под нашей новостью, пользователь fkmrf123 логично рассуждает: «следовательно и разовые сделки или работы также допустимы, с минимальными сроками в одни сутки».

По общей логике, лучше, конечно, разовую сделку провести через НПД (если закон 422-ФЗ позволяет), чем ждать начисления НДФЛ по ставке 13% + пеней и иных последствий.