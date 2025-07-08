🚕 Генпрокуратура проверит таксистов, которые повышали цены из-за сбоев с интернетом

Задача прокурорских проверок — понять, был ли между перевозчиками сговор о повышении стоимости услуг во время отключения интернета.

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи.

«От граждан поступают многочисленные обращения о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета», — сказано на сайте Генпрокуратуры.

Особое внимание в ходе проверок уделят вопросу возможного сговора о повышении стоимости услуг такси. Также прокуроры уточнят законность действий агрегаторов и перевозчиков.

Сейчас региональные власти вводят ограничения на работу мобильного интернета из-за опасности налета беспилотников.