💰 С 2026 года семейная налоговая выплата составит до 189 тысяч рублей

Размер семейной налоговой выплаты (налоговый кешбэк) будет рассчитываться индивидуально в зависимости от того, сколько НДФЛ работающие родители уплатили за прошлый год.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что размер семейной налоговой выплаты будет варьироваться от 56 до 189 тыс. рублей в год.

На выплату с 2026 года смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — сказала Татьяна Голикова.

Семейная налоговая выплата или «налоговый кешбэк» запустят в 2026 году. Деньги будут предоставлять каждому работающему родителю, усыновителю, опекуну или попечителю. Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов, поэтому ее размер будет индивидуальным.

При расчете семейной налоговый выплаты будут учитывать доходы за предыдущий год, с которых уже уплатили НДФЛ. Налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семьям.