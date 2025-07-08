Россияне хранят в банках больше 57 трлн рублей

За шесть месяцев 2025 года вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода, что на 50% больше, чем годом ранее.

С января по июнь 2025 года рублевые сбережения россиян на банковских счетах увеличились на 6,9% и превысили 57,3 трлн рублей.

Общий объем средств населения в банках составил 60,6 трлн рублей. Доля валютных сбережений за полгода сократилась с 6,8% до 5,4%. Об этом сказано на сайте ВТБ.

За первые шесть месяцев 2025 года вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода. Это на 50% больше, чем за тот же период 2024 года.

Эксперты считают, что к концу года доход от процентов вырастет до 9 трлн рублей.

Основной прирост обеспечили срочные вклады: на них приходится 72,2% поступлений. По оценкам ВТБ, с начала 2025 года портфель срочных вкладов вырос на 8,7% — до 41,4 трлн рублей.

В самом ВТБ объем рублевых пассивов вырос на 563 млрд рублей и превысил 10,5 трлн. Всего клиенты держат в банке почти 11,1 трлн рублей.

Недавно мы писали, что средняя ставка по вкладам на полгода упала ниже 18%.