Налоговики напомнили, когда освобождают от ответственности за недоплаченный налог
В ходе семинара о камеральных проверках 3-НДФЛ сотрудники ИФНС России № 36 по г. Москве рассказали, в каких случаях налогоплательщик освобождается от ответственности:
представили уточненную декларацию до момента, когда налогоплательщик узнал, что налоговики обнаружили в декларации ошибки или неточности, приводящие к занижению налога к уплате, либо о назначении выездной проверки по соответствующему налогу за данный период. Причем недостающую сумму налога и пени нужно заплатить до подачи уточненки;
представили уточненку после проведения выездной проверки за соответствующий налоговый период — в ходе которой налоговики не нашли ошибки и неточности, приводящие к занижению налога.
Отследить статус камеральной проверки налоговой декларации можно в личном кабинете налогоплательщика, уточнили инспекторы.
Комментарии1
Важно понимать, как именно налоговые органы определяют момент, когда налогоплательщик узнал об ошибках в декларации — это устное уведомление или должно быть письменное извещение?