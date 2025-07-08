ЦОК ОК МП 08.07 Мобильный
📎 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Камеральные налоговые проверки

Налоговики напомнили, когда освобождают от ответственности за недоплаченный налог

Чтобы не оштрафовали, нужно подать уточненную налоговую декларацию 3-НДФЛ до того, как узнали, что налоговики нашли ошибки. А заплатить налог и пени нужно еще раньше.

В ходе семинара о камеральных проверках 3-НДФЛ сотрудники ИФНС России № 36 по г. Москве рассказали, в каких случаях налогоплательщик освобождается от ответственности:

  • представили уточненную декларацию до момента, когда налогоплательщик узнал, что налоговики обнаружили в декларации ошибки или неточности, приводящие к занижению налога к уплате, либо о назначении выездной проверки по соответствующему налогу за данный период. Причем недостающую сумму налога и пени нужно заплатить до подачи уточненки;

  • представили уточненку после проведения выездной проверки за соответствующий налоговый период — в ходе которой налоговики не нашли ошибки и неточности, приводящие к занижению налога.

Отследить статус камеральной проверки налоговой декларации можно в личном кабинете налогоплательщика, уточнили инспекторы.

Автор

Комментарии

1
  • Юлия Попова
    Бухгалтер

    Важно понимать, как именно налоговые органы определяют момент, когда налогоплательщик узнал об ошибках в декларации — это устное уведомление или должно быть письменное извещение?

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум