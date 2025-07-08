Налоговики напомнили, когда освобождают от ответственности за недоплаченный налог

представили уточненную декларацию до момента, когда налогоплательщик узнал, что налоговики обнаружили в декларации ошибки или неточности, приводящие к занижению налога к уплате, либо о назначении выездной проверки по соответствующему налогу за данный период. Причем недостающую сумму налога и пени нужно заплатить до подачи уточненки;