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Проверка контрагентов

Обновление от «Клерка»: проверять уплату налогов своими контрагентами теперь еще проще!

Узнайте, сколько налогов и страховых взносов платят ваши нынешние и возможные контрагенты, а также есть ли у них пени.

В сервисе «Проверка контрагентов» от «Клерка» появилась новая информация — о налогах компаний.

Сервис«Проверкаконтрагентов»позволяетпросмотретьсуммууплаченныхналоговивзносов.

Сервис «Проверка контрагентов» позволяет просмотреть сумму уплаченных налогов и взносов.

Сервис «Проверка контрагентов» позволяет просмотреть сумму уплаченных налогов и взносов.

Переходите в специальную вкладку «Налоги», чтобы увидеть, какую систему налогообложения применяет контрагент, платит ли компания страховые взносы, сколько денег переводит в бюджет, есть ли у организации пени.

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