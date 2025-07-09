Росфинмониторинг не дал вывести в теневой оборот 500 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году Росфинмониторинг не допустил вывода в теневой оборот 500 млрд рублей. Этого удалось добиться благодаря хорошему информированию кредитных организаций о новых схемах мошенников.

Получая данные от финразведки, банки смогли своевременно принять заградительные меры и недопустить сомнительные транзакции. Всего в 2024 году Росфинмониторинг провел 4,5 тыс. профилактических мероприятий. Об этом сказано в годовом отчете ведомства.

Также ведомству удалось ликвидировать шесть теневых площадок с общим объемом 11 млрд рублей. Установили больше 50 организаторов, 300 заказчиков «теневых услуг» и 2 тыс. технических участников.