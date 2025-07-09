🌴 40% россиян тратят в отпуске 50–100 тыс. рублей на человека

Больше всего отдыхающие тратят на еду, аренду жилья, экскурсии и шопинг.

Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тыс. рублей на человека, еще 25% – не больше 50 тыс., и еще 20% — от 100 до 200 тысяч.

«Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск тратят менее 50 000 рублей – 25%, от 50 до 100 тысяч рублей – 38%, от 100 до 200 тысяч рублей – 21%, от 200 до 300 тысяч рублей – 11%, от 300 до 500 тысяч рублей – 3%», — говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Есть среди россиян и те, кто потратит от 500 тыс. до 1 млн и больше 1 млн: по 1% соответственно.

Основные статьи расходов россиян в отпуске – походы в кафе и рестораны, аренда жилья, экскурсии и шоппинг. Меньше тратят на спа-процедуры и уход за собой, а также на аренду транспорта.

Откладывать деньги на отпуск в основном начинают заранее:

за 1-3 месяца – 24% опрошенных;

за 3-6 месяцев – 25%;

за 6-9 месяцев – 12%;

сразу же, как возвращаются из предыдущего отпуска – 20%.

Еще у 19% опрошенных нет нужды откладывать деньги.

Исследование провели с 23 июня по 7 июля среди 2 150 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ.

А вы уже были в отпуске этим летом? Поделитесь в комментариях – сколько тратите во время отдыха.