Правила маркировки ЕАЭС распространили на новые группы товаров

Унифицированные правила маркировки в ЕАЭС теперь распространены на красную и черную икру, велосипеды, смазочные масла, антисептики.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрел предложения Российской Федерации и принял решения об установлении общих правил цифровой маркировки в отношении ряда новых категорий товаров.

В частности, речь об икре осетровых и лососевых рыб, велосипедах и велосипедных рамах, отдельных видах смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, косметической продукции с антимикробным действием, а также дезинфицирующих средствах.

«Расширение числа маркируемых товаров свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что маркировка новых групп товаров будет, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической оргмодели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году.

Таким образом, будет обеспечено взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в ЕАЭС.