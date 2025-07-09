Банковские комиссии за СМС-оповещения можно брать в расходы на УСН, следует из ответа ФНС

На упрощенке учитывают расходы на оплату услуг кредитных организаций. Они имеют право оказывать информационные услуги.

ИП на доходно-расходной УСН поинтересовался, можно ли учитывать в составе расходов комиссию банка за СМС-оповещение о движении по расчетному счету.

«Согласно подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК, доходы можно уменьшить на расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. Перечень таких услуг определен в ст. 5 закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках банковской деятельности"», — ответили налоговики в чате ФНС.

Этот закон предусматривает, что кроме основных услуг, кредитная организация может оказывать консультационные и информационные услуги: подп. 7 ч. 2 ст. 5 закона № 395-1.

То есть из ответа налоговиков следует, что оплату за СМС от банка можно учитывать в расходах.

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