Миронов и депутаты предлагают компенсировать молодым семьям с детьми аренду жилья

Законопроект-2025 предусматривает помощь нуждающимся семьям. Если у них трое детей – расходы предлагают оплачивать полностью.

В Госдуму внесли законопроект, разработанный группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым. Предлагается предоставлять нуждающимся молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на аренду жилья.

«Целями законопроекта являются снижение финансовой нагрузки на молодые семьи за счет компенсации расходов на аренду жилья, повышение доступности жилья для семей с детьми, не имеющих возможности приобрести собственное жилье, предотвращение роста бедности среди семей, для которых аренда жилья составляет значительную часть расходов, и стимулирование рождаемости через улучшение жилищных условий», — говорится в пояснительной записке.

Размер компенсации привязан к количеству детей:

один ребенок — 50%;

двое детей — 70%;

три и более — полная компенсация расходов.

Получить компенсацию смогут только граждане России. При этом оба родителя должны быть не старше 36 лет.

Также семья должна получить статус нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья.

Выплаты прекратятся после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма.

Если закон примут, он вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.