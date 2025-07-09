Миронов и депутаты предлагают компенсировать молодым семьям с детьми аренду жилья
В Госдуму внесли законопроект, разработанный группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым. Предлагается предоставлять нуждающимся молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на аренду жилья.
«Целями законопроекта являются снижение финансовой нагрузки на молодые семьи за счет компенсации расходов на аренду жилья, повышение доступности жилья для семей с детьми, не имеющих возможности приобрести собственное жилье, предотвращение роста бедности среди семей, для которых аренда жилья составляет значительную часть расходов, и стимулирование рождаемости через улучшение жилищных условий», — говорится в пояснительной записке.
Размер компенсации привязан к количеству детей:
один ребенок — 50%;
двое детей — 70%;
три и более — полная компенсация расходов.
Получить компенсацию смогут только граждане России. При этом оба родителя должны быть не старше 36 лет.
Также семья должна получить статус нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья.
Выплаты прекратятся после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма.
Если закон примут, он вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.
Начать дискуссию