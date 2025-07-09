Компенсация иногороднему работнику аренды жилья может облагаться НДФЛ: зависит от документа-основания

Если работодатель оплачивает жилье иногороднему работнику на основе своего локального нормативного акта (ЛНА) – выплата облагается НДФЛ.

В письме от 30.06.2025 № БС-4-11/6222@ ФНС разъяснила, когда компенсационные выплаты за аренду жилья иногородним работникам не облагаются НДФЛ.

Перечень доходов, освобожденных от НДФЛ, есть в ст. 217 НК. В частности, не облагаются компенсационные выплаты, установленные (п. 1 ст. 217 НК):

законодательством РФ;

законодательными актами субъектов РФ;

решениями местных властей.

Соответственно, если работодатель компенсирует расходы на аренду жилья иногородним работникам на основе ЛНА компании, а не в соответствии с федеральным, региональным или местным законодательством, – такая компенсация облагается НДФЛ.

Подробнее о том, какие доходы сотрудника не облагаются НДФЛ, а когда удерживать налог нужно, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы узнаете, как формировать уведомления и налоговые декларации, вести документооборот в организации и отражать операции в 1С. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера.

Сейчас вы можете купить курс за 4 900 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».: