✈ Беспилотники весом до 30 кг хотят освободить от НДС

Сейчас налоговая льгота действует для беспилотников, вес которых превышает 30 кг, это хотят изменить и позволить применять нулевую ставку НДС для судов массой от 0,15 до 30 кг.

8 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о нулевой ставке НДС для беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг, а также для двигателей, запасных частей и других комплектующих.

Сейчас нулевая ставка НДС действует только для беспилотников тяжелее 30 кг.

«Предлагается установить срок действия норм, предусматриваемых законопроектом, по 31 декабря 2027 года. Это позволит по истечении указанного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность продления срока их действия и необходимость их уточнения с учетом правоприменительной практики», — сказано в пояснительной записке.

Применять льготу будет можно только при представлении в налоговую подтверждающих документов.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДС.

Недавно мы писали, что БПЛА можно применять в различных областях экономики. Например, в сельском хозяйстве, где с помощью этих устройств можно вести мониторинг и инвентаризацию угодий, создавать электронные карты полей.