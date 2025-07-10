Мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов

Злоумышленники сообщают о «подозрительных операциях» или «неполадках с аккаунтом» и так получают доступ к персональным данным.

О новых схемах мошенничества рассказал депутат Антон Немкин. Теперь мошенники представляются сотрудниками известных маркетплейсов и сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом». Так они втираются в доверие, получают доступ к персданным и банковским счетам жертвы.

Злоумышленники используют служебную лексику и подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса, добавил депутат. Цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке

«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают "отменить" его через диктовку кода или установку удаленного доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники. Стоит понимать, что реальные маркетплейсы никогда не звонят с подобными запросами», — предупредил Немкин.

Он советует соблюдать базовую цифровую гигиену и не отвечать на подозрительные звонки. Если возникают сомнения – лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с маркетплейсом через сайт или приложение.