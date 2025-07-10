💸 Россияне теряют деньги на инвестиционных советах блогеров

Начинающие инвесторы покупают курсы, пользуются советами друзей и блогеров. 86% опрошенных согласны, что законодательство в отношении образовательной деятельности блогеров нужно ужесточить.

36% начинающих инвесторов покупали курсы по финансам и инвестициям, из них 61% остались довольны обучением. Претензии к их качеству есть у 39%.

Такие результаты показал опрос финансового портала «Выберу.ру» и УК «Ингосстрах – инвестиции».

Советы и рекомендации друзей помогают 24% инвесторов сделать выбор в пользу того или иного финансового инструмента.

Блогеров в качестве основного источника информации назвали 15%. А 28% инвестирующих россиян теряли деньги, послушав советы блогеров.

47% респондентов считают, что у платных финансовых курсов есть бесплатные альтернативы. Плохое соотношение цена/качество таких образовательных программ отмечают 37% респондентов. 17% указали на низкое качество обучения или усомнились в квалификации экспертов. Еще 11% отметили плохую обратную связь от организаторов.

86% опрошенных в той или иной степени выступают «за» ужесточение законодательства в части образовательной деятельности блогеров. А считают, что власти не должны вмешиваться в их деятельность, 14% россиян.