В России в 2025 году рекордно снизился нелегальный товарооборот

Доля нелегального оборота товаров в РФ снизилась за пять лет почти в три раза: с 25,9% в 2018 году до 8,9% в 2023 году. Это следует из аналитического доклада Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ «Нелегальная торговля товарами и экономика России» с использованием материалов Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Ключевым фактором сокращения нелегального оборота назвало введение цифровых систем контроля. В первую очередь — госсистемы маркировки товаров «Честный знак».

«С момента введения обязательной маркировки доля нелегальной обуви снизилась на 31,5%, одежды и текстиля — даже с учетом неполного охвата маркировкой категорий в отрасли — на 30,6%, парфюмерии — на 81,8%, табачной продукции — на 56%, воды — на 60%», — гласит доклад ВШЭ.

Успешно реализуемый комплексный подход позволил существенно повысить прозрачность товарооборота — безопасность и качество продукции — и увеличить налоговые поступления в бюджет: плюс 1,2 трлн рублей.

По мере обеления отраслей растет и рентабельность легального бизнеса: он дополнительно заработал 687 млрд рублей, нарастив долю рынка.

Система «Честный знак» охватывает 27 товарных групп, ещё в 16 идут пилотные проекты. В ней работают уже почти 900 тыс. компаний.

Продажи просроченной молочки сократились в 41 раз — с 30% до 0,01%, а всего за год работы разрешительного режима остановлена реализация 1 млрд единиц небезопасной продукции во всех категориях товаров. Число легальных импортеров БАД выросло в 10 раз.

С сентября 2025 года в силу постановления Правительства от 02.06.2025 № 837 система маркировки будет автоматически проверять не только подлинность разрешительных документов, но и их содержание — соответствие заявленной продукции и сроки действия. Товары, не прошедшие проверку, не смогут попасть в легальный оборот.

Параллельно в системе «Честный знак» идет эксперимент по выявлению лжепроизводителей и предприятий-фантомов. Оператор системы (ЦРПТ) и Роспотребнадзор проверяют производственные мощности компаний, вызывающих подозрения. Первые результаты показали, что в 92% случаев легальность производства не подтвердилась.

На основании полученных данных ограничат выдачу кодов маркировки компаниям-нарушителям. Сейчас эксперимент идет в отношении обуви и легпрома, парфюмерии, шин и БАД. Его планируют расширить на все категории товаров.

Ранее мы сообщали, что с 14 июля 2025 года стартует эксперимент по маркировке электронных сигарет.