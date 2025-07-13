🍺 Пиво станет прозрачнее: правила оборота пива ужесточают

С 1 сентября 2025 года содержание разрешительных документов на пиво будет дополнительно проверяться в системе маркировки.

Согласно постановлению Правительства от 30.05.2025 № 803, с 1 сентября 2025 года в России будут ужесточены правила оборота пива.

По обновленным правилам маркировки пива и пивных напитков, заявителю откажут в вводе в оборот продукции, если направленная информация о потребительских свойствах в госсистему «Честный знак» не соответствует информации из Единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — ЕГАИС.

Сверка будет благодаря расширению информационного взаимодействия системы маркировки и ЕГАИС, а также Росаккредитации.

«Цель контроля содержания разрешительных документов — убедиться, что документы подлинные и отражены в реестрах, что они действительно связаны с той продукцией, на которую подаются сведения, что документы не просрочены и не отозваны. Если такие проверки не пройдены, товар нельзя будет ввести в оборот», — сказали в ЦРПТ.

Решение позволит синхронизировать сведения в госинформсистемах и создать дополнительные возможности для пресечения незаконного оборота пива и пивных напитков.

По данным НИУ ВШЭ, после ввода обязательной маркировки на рынке появилось 299 новых производителей.

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