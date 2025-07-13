🍺 Пиво станет прозрачнее: правила оборота пива ужесточают
Согласно постановлению Правительства от 30.05.2025 № 803, с 1 сентября 2025 года в России будут ужесточены правила оборота пива.
По обновленным правилам маркировки пива и пивных напитков, заявителю откажут в вводе в оборот продукции, если направленная информация о потребительских свойствах в госсистему «Честный знак» не соответствует информации из Единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — ЕГАИС.
Сверка будет благодаря расширению информационного взаимодействия системы маркировки и ЕГАИС, а также Росаккредитации.
«Цель контроля содержания разрешительных документов — убедиться, что документы подлинные и отражены в реестрах, что они действительно связаны с той продукцией, на которую подаются сведения, что документы не просрочены и не отозваны. Если такие проверки не пройдены, товар нельзя будет ввести в оборот», — сказали в ЦРПТ.
Решение позволит синхронизировать сведения в госинформсистемах и создать дополнительные возможности для пресечения незаконного оборота пива и пивных напитков.
По данным НИУ ВШЭ, после ввода обязательной маркировки на рынке появилось 299 новых производителей.
Ранее мы писали, что в России в 2025 году рекордно снизился нелегальный товарооборот.
Комментарии1
удивительно, как же эти производители проскакивали мимо системы ЕГАИС, а маркировка вдруг заставила кого-то легализоваться.
т.е. они хотят сказать, что через ЕГАИС идут фальшивые документы, не связанные с производством той продукции, которая произведена и продается?