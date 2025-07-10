ФНС: сведения из 6-НДФЛ «перекроют» ошибки в уведомлениях

Если в уведомлениях по ЕНП были неверные данные, достаточно сдать правильный 6-НДФЛ. Но должны совпадать ИНН, КПП, КБК и ОКТМО.

Налоговики пояснили, как исправить ошибки в ранее поданных уведомлениях по ЕНП.

«Если в уведомлениях указаны ошибочные суммы налога, а в 6-НДФЛ — верные, то достаточно сдать отчет [6-НДФЛ] с правильными данными», — написали инспекторы в чате ФНС.

Данные 6-НДФЛ перекроют неверные сведения из уведомлений, если совпадают такие реквизиты:

ИНН;

КПП;

КБК;

ОКТМО.

То есть 6-НДФЛ корректирует ранее поданные уведомления.

Отметим, что плательщики и налоговые агенты последнее время буквально закидали ФНС подобными вопросами. Причина — новые вводные по выделению районного коэффициента с отпускных и иных выплат.

Мы сообщали, что бухгалтерам надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет.

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